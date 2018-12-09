Во время концерта «Супердискотека 90-х» в Перми произошла массовая драка

Во время концерта «Супердискотека 90-х» во Дворце спорта «Молот» в Перми произошла массовая драка.

Очевидцы выложили видео с места происшествия. Мужчины устроили потасовку на танцполе рядом со сценой. Пермяков разняли охранники мероприятия. Что послужило поводом для конфликта, неизвестно.

«Сам концерт начался на час позже. Куча пьяных людей. Получить удовольствие от прослушивания песен мне не удалось, потому что не разобрать было слов», — пишут пользователи в соцсетях.



Напомним, ранее в казанском баре произошел конфликт между посетителями заведения, который закончился стрельбой.