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В баре в Казани произошла стрельба — видео

16:57, 19.11.2018

В Казани в баре произошел конфликт между посетителями заведения, который закончился стрельбой. Инцидент произошел в заведении по улице Восстания.

Один из участников драки достал травматический пистолет и разрядил обойму в обидчика.

Отмечается, что инцидент произошел 18 ноября. Сообщение в полицию от оператора скорой помощи поступило около трех часов утра.

По предварительным данным, 32-летний мужчина в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 36-летнего мужчину.

Происшествия Татарстан
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