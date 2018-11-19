В баре в Казани произошла стрельба — видео
В Казани в баре произошел конфликт между посетителями заведения, который закончился стрельбой. Инцидент произошел в заведении по улице Восстания.
Один из участников драки достал травматический пистолет и разрядил обойму в обидчика.
Отмечается, что инцидент произошел 18 ноября. Сообщение в полицию от оператора скорой помощи поступило около трех часов утра.
По предварительным данным, 32-летний мужчина в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 36-летнего мужчину.Происшествия Татарстан
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