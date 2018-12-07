Литва ввела санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Литва ввела санкции против граждан России, которые причастны к инциденту в Керченском проливе.

«Литва твердо поддерживает Украину и ввела национальные санкции в отношении лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Черном море», — заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.



О каких именно россиянах идет речь, не уточняется. Грибаускайте также рассказала, что ее страна увеличит военную помощь Украине, передает пресс-служба президента Литвы.



Кроме того, Грибаускайте обвинила Россию в попытке превратить Азовское море в свое внутреннее море и плацдарм для возможных военных действий против Украины, а также намерении дискредитировать будущие президентские выборы.

Напомним, что в конце ноября российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе. После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что подготовил предложения по введению новых санкций против России.