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«Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават» стали лидерами среди предприятий Башкирии по годовой выручке

15:32, 06.12.2018
«Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават» стали лидерами среди предприятий Башкирии по годовой выручке
Фото: realnoevremya.ru

ПАО АНК «Башнефть» показало самую высокую годовую выручку среди предприятий Башкирии. Рейтинг составили аналитики «Реального времени».

Согласно отчетным данным за 2017 год, предприятие нарастило годовую выручку на 17% — до 558,5 млрд рублей. Более четверти общего оборота всех компаний Башкортостана приходится на это предприятие.

На втором месте находится ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Компания показала рост годовой выручки в 357% — 176,6 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров ООО «Башнефть-Розница», достигшее 100,1 млрд рублей выручки, подняв собственную планку на 53%.

В целом совокупный доход ста самых крупных компаний республики в 2017 году составил 2,062 трлн рублей (рост 20,5%). Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Татарстана и Башкирии.

ПромышленностьБизнесЭкономика Башкортостан
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