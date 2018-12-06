«Башнефть» и «Газпром нефтехим Салават» стали лидерами среди предприятий Башкирии по годовой выручке

ПАО АНК «Башнефть» показало самую высокую годовую выручку среди предприятий Башкирии. Рейтинг составили аналитики «Реального времени».

Согласно отчетным данным за 2017 год, предприятие нарастило годовую выручку на 17% — до 558,5 млрд рублей. Более четверти общего оборота всех компаний Башкортостана приходится на это предприятие.

На втором месте находится ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС). Компания показала рост годовой выручки в 357% — 176,6 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров ООО «Башнефть-Розница», достигшее 100,1 млрд рублей выручки, подняв собственную планку на 53%.

В целом совокупный доход ста самых крупных компаний республики в 2017 году составил 2,062 трлн рублей (рост 20,5%). Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Татарстана и Башкирии.