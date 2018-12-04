Сегодня самая длинная пробка в Казани составила более 4 километров

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,1 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта. Пробка продержалась 40 минут.



Максимальная загруженность дорог столицы Татарстана вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов).



Накануне самая большая пробка в Казани растянулась почти на 5 км. Она также образовалась на проспекте Победы и улице Академика Арбузова.