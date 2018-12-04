Новости общества

21:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня самая длинная пробка в Казани составила более 4 километров

20:47, 04.12.2018
Сегодня самая длинная пробка в Казани составила более 4 километров
Фото: скриншот yandex.ru

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,1 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта. Пробка продержалась 40 минут.

Максимальная загруженность дорог столицы Татарстана вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов).

Накануне самая большая пробка в Казани растянулась почти на 5 км. Она также образовалась на проспекте Победы и улице Академика Арбузова.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты