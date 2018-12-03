Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 5 километров

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 4,9 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы и улице Академика Арбузова от улицы Академика Сахарова до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 20 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Вишневского — улица Эсперанто от Миллениума (5 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в обе стороны (5 баллов).

Напомним, что в субботу пробка по улицам Родина и Ломжинской продержалась 5 часов 40 минут. Ее длина составила 1,5 км.