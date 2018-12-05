Березниковский содовый завод сохранил дивиденды несмотря на рост прибыли на 27%

Акционеры АО «Березниковский содовый завод» на внеочередном собрании 30 ноября приняли решение направить на выплату дивидендов за январь-сентябрь 2018 года более 500 млн рублей. Размер выплат сохранился, при этом прибыль предприятия выросла на 27,4%.

За 9 месяцев текущего года чистая прибыль БСЗ составила 723,4 млн рублей. Таким образом, на дивидендные выплаты будет перечислено 69% чистой прибыли, передает «Интерфакс».

Отмечается, на одну обыкновенную акцию планируется выплатить 659,77 рубля, всего на 493 млн 798,9 тыс. рублей, на одну привилегированную — 50 рублей на общую сумму 6 млн 207,1 тыс. рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 декабря 2018 года.

Напомним, что «Березниковский содовый завод» на 95,84% принадлежит Башкирской содовой компании. Последняя увеличила дивиденды на 3%.