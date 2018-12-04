БСК увеличила дивиденды по итогам 9 месяцев на 3%, до 5 млрд рублей

Акционеры АО «Башкирская содовая компания» (БСК) на внеочередном собрании 28 ноября проголосовали за выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2018 года. В целом на дивиденды будет направлено 5 млрд рублей.

Согласно сообщению компании на портале раскрытия информации, на одну обыкновенную акцию БСК будет начислено 3 018,15 рубля.

По итогам января—сентября 2018 года компания получила 8,28 млрд рублей чистой прибыли. Таким образом, дивидендные выплаты составят 60,4% прибыли.

Ранее сообщалось, что БСК планирует запустить титановые производства в Стерлитамаке и Казахстане. В этот проект компания рассчитывает вложить около $900 млн.