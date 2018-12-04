Председатель Верховного суда Татарстана признан «Судьей года» России
Председатель Верховного Суда Татарстана Ильгиз Гилазов стал обладателем юридической премии «Судья года».
«Премия является признанием судейским сообществом Российской Федерации заслуг высококвалифицированных судей перед обществом и государством», — говорится в сообщении ВС РТ.
Решение о вручении премии приняла специальная комиссия по награждению в Москве. Согласно положению, награда ежегодно присуждается как действующим, так и пребывающим в отставке судьям РФ.
Ильгиз Гилазов является председателем ВС РТ с мая 2011 года.
Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Гилазову почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». Позже председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев вручил Гилазову нагрудный знак.ОбществоВласть Татарстан
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