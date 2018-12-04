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Председатель Верховного суда Татарстана признан «Судьей года» России

10:34, 04.12.2018 1
Председатель Верховного суда Татарстана признан «Судьей года» России
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Председатель Верховного Суда Татарстана Ильгиз Гилазов стал обладателем юридической премии «Судья года».

«Премия является признанием судейским сообществом Российской Федерации заслуг высококвалифицированных судей перед обществом и государством», — говорится в сообщении ВС РТ.

Решение о вручении премии приняла специальная комиссия по награждению в Москве. Согласно положению, награда ежегодно присуждается как действующим, так и пребывающим в отставке судьям РФ.

Ильгиз Гилазов является председателем ВС РТ с мая 2011 года.

Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Гилазову почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». Позже председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев вручил Гилазову нагрудный знак.

ОбществоВласть Татарстан
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