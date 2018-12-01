В Казани пробка продержалась почти 6 часов
В Казани сегодня пробка по улицам Родины и Ломжинской продержалась 5 часов 40 минут. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».
Длина затора составила 1,5 км. Кроме того, проблемы с трафиком были зафиксированы по улице Декабристов в обе стороны (4 балла).
Отмечается, что максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 3 балла, что на 1 балл больше, чем обычно.
Ранее в Казани зафиксировали 8-балльные пробки.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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