В Казани пробка продержалась почти 6 часов

В Казани сегодня пробка по улицам Родины и Ломжинской продержалась 5 часов 40 минут. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Длина затора составила 1,5 км. Кроме того, проблемы с трафиком были зафиксированы по улице Декабристов в обе стороны (4 балла).

Отмечается, что максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 3 балла, что на 1 балл больше, чем обычно.

Ранее в Казани зафиксировали 8-балльные пробки.