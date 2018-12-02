В Сети опубликовали кадры стрельб Т-90 и систем «Град»

В интернете появилось видео с учений 90-й танковой дивизии в Челябинской области. В стрельбах приняли участие боевые машины Т-90, БМП-2 и «Тунгуски».



На кадрах видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.

Т-90 — российский средний и основной танк, в 2011 году была представлена его новая экспортная версия Т-90СМ. БМП-2 — гусеничная боевая машина пехоты, которая служит для транспортировки личного состава, а также способствует повышению его мобильности.

Ранее в интернете появилось видео переброски фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкина в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.

