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Путин назвал фантастическим сценарий «Хантера Киллера» о спасении президента РФ военными США

17:32, 02.12.2018
Путин назвал фантастическим сценарий «Хантера Киллера» о спасении президента РФ военными США
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин назвал маловероятным сценарий фильма «Хантер Киллер» Донована Марша.

По сюжету экипаж американской субмарины спасает российского президента, захваченного устроившими государственный переворот мятежниками.

«На нашу базу [зашла американская подлодка. — прим. ред.]? Уже маловероятный сценарий, фантастический!», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент также назвал фильм плохим.

«У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение «Хантеру Киллеру». Позже картина все-таки разрешение получила.

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