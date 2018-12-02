Путин назвал фантастическим сценарий «Хантера Киллера» о спасении президента РФ военными США

Президент Владимир Путин назвал маловероятным сценарий фильма «Хантер Киллер» Донована Марша.



По сюжету экипаж американской субмарины спасает российского президента, захваченного устроившими государственный переворот мятежниками.

«На нашу базу [зашла американская подлодка. — прим. ред.]? Уже маловероятный сценарий, фантастический!», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент также назвал фильм плохим.

«У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение «Хантеру Киллеру». Позже картина все-таки разрешение получила.