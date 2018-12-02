Джефф Монсон хочет завершить карьеру через год
В Уфе Джефф Монсон заявил о скором завершении карьеры. 47-летний боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Красногорского горсовета побывал в Башкирии, чтобы дать мастер-класс воспитанникам Федерации джиу-джитсу Башкирии и провести баттл с юными политологами и политиками, информирует «Башинформ».
В ходе брифинга он сообщил, что планирует закончить выступления на ринге в декабре 2019 года, после чемпионата мира по джиу-джитсу. Далее Монсон собирается сосредоточиться на тренерской работе с детьми.
Американский спортсмен получил российское гражданство в мае 2018 года. В сентябре он стал депутатом города Красногорска Московской области, главой администрации которого до 11 октября текущего года работал врио главы Башкирии Радий Хабиров.Спорт Башкортостан
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