Джефф Монсон хочет завершить карьеру через год

В Уфе Джефф Монсон заявил о скором завершении карьеры. 47-летний боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Красногорского горсовета побывал в Башкирии, чтобы дать мастер-класс воспитанникам Федерации джиу-джитсу Башкирии и провести баттл с юными политологами и политиками, информирует «Башинформ».

В ходе брифинга он сообщил, что планирует закончить выступления на ринге в декабре 2019 года, после чемпионата мира по джиу-джитсу. Далее Монсон собирается сосредоточиться на тренерской работе с детьми.

Американский спортсмен получил российское гражданство в мае 2018 года. В сентябре он стал депутатом города Красногорска Московской области, главой администрации которого до 11 октября текущего года работал врио главы Башкирии Радий Хабиров.