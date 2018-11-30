Экс-главу «Спурта» оставили под домашним арестом

Фото: Реальное время

Сегодня Приволжский райсуд Казани по ходатайству следствия продлил домашний арест экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой до 6 февраля 2019 года. Ей разрешили трехчасовые ежедневные прогулки, — передает журналист «Реального времени».

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Напомним, экс-председателя правления банка «Спурт» обвиняют по семи и подозревают еще по трем эпизодам злоупотреблений полномочиями, растраты, фальсификации отчетности и мошенничества. Вину она частично признает лишь в злоупотреблениях. Ущерб по делу предварительно оценен в 7,7 млрд рублей.

На днях за Даутову заступился президент Татарстана Рустам Минниханов.