Александр Бурмистров может покинуть «Ак Барс». Один из вариантов — в «Нефтехимик»

Как стало известно «Реальному времени», руководство «Ак Барса» рассматривает варианты обмена форварда Александра Бурмистрова в другой клуб. Кроме того, по информации нашего издания, причиной недовольства руководства и тренерского штаба «Ак Барса» Бурмистровым является низкая результативность игрока в этом сезоне. Форвард провел в текущем сезоне 27 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «-2».

Отметим также, что в минувшую пятницу Александр Бурмистров был замечен на матче ВХЛ «Барс» — ХК «Рязань» в компании директора ХК «Нефтехимик» Раила Якупова. Очевидно, что нижнекамский клуб является одним из вариантов продолжения карьеры хоккеиста.

Напомним, что Александр Бурмистров является воспитанником казанского «Ак Барса» и за свою карьеру в других российских клубах никогда не играл. Зато за его плечами есть опыт игры в НХЛ за команды «Ванкувер», «Атланта», «Виннипег» и «Аризона».