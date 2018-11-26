«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Дмитрием Обуховым

На официальном сайте казанского «Ак Барса» появилось сообщение о расторжении контракта по обоюдному согласию с нападающим Дмитрием Обуховым.

35-летний хоккеист принял решение приостановить свою профессиональную карьеру.

В минувшем сезоне Обухов провел в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Нападающий является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Хоккеист в общей сложности провел в КХЛ 587 матчей, в которых забросил 81 шайбу и сделал 112 результативных передач. В нынешнем сезоне он играл в ВХЛ за «Барс», где набрал 5 (0+5) очков.

