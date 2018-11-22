В Национальном рекламном альянсе сменился гендиректор

Совет директоров Национального рекламного альянса (контролирует размещение 95% телевизионной рекламы в России) освободил от должности действующего гендиректора Сергея Васильева с 1 декабря.

Вместо него назначили Эдуарда Райкина, сообщает пресс-служба НРА.

При этом Васильев остается в составе совета директоров НРА и займется стратегией развития альянса.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2018 года объем рынка интернет-рекламы вырос на 21%, до 90,5—91,5 млрд рублей. Аналогичный сегмент ТВ за это время увеличился на 13%, до 90—91 млрд рублей.