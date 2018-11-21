Калининградская область выделит «Балтике» 167 млн рублей на погашение долгов перед футболистами

Фото: @ fcbaltika Twitter

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о выделении дополнительного финансирования для местного клуба «Балтика», выступающего в ФНЛ.

«Проблем нет, дополнительные региональные бюджетные средства им уже выделены, их хватает для того, чтобы полностью закрыть кредитные обязательства и выплатить зарплату игрокам. Это 167 млн рублей, эти поправки уже приняты областной думой, средства им должны поступить буквально на днях», — приводит слова Алиханова ТАСС.



Отметим, что ранее появлялась информация о долгах клуба по заработной плате перед футболистами за 3 месяца.

После 23 туров «Балтика» идет в зоне вылета ФНЛ, занимая в турнирной таблице 16-е место среди 20 участников.