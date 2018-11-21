В Кремле предложили Facebook открыть офис на территории России — СМИ

Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на закрытой встрече с топ-менеджерами крупнейших интернет-компаний предложил Facebook открыть офис.

Как передает The Bell, одной из тем, которая обсуждалась на встрече, было обязательное соблюдение иностранными компаниями российского законодательства. В этом контексте Кириенко как раз и предложил присутствующему представителю Facebook открыть офис в России. На это ему ответили, что это непросто сделать из-за размера компании.

Отмечается, что при разговоре с представителем соцсети замруководителя администрации Кремля не смог дать гарантий того, что открытие офиса снимет претензии Роскомнадзора к Facebook.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в конца года проверит, как Facebook выполняет требования российского законодательства о защите персональных данных. При нарушениях компанию Марка Цукерберга ждет блокировка.