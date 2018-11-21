Независимые АЗС могут начать продавать бензин по 30 рублей

Независимые АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр.

«Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трёх рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии», — сообщил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, его слова приводит «Национальная служба новостей».

По его словам, независимые сети вынуждены отталкиваться от тех условий рынка, в которые их загнало правительство в рамках «кабинетных разговоров»



Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что разделяет опасения по поводу вероятности ухудшения качества топлива на независимых АЗС из-за роста цен.