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Промышленность

Независимые АЗС могут начать продавать бензин по 30 рублей

20:44, 21.11.2018
Независимые АЗС могут начать продавать бензин по 30 рублей
Фото: torange.biz

Независимые АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр.

«Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трёх рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии», — сообщил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов, его слова приводит «Национальная служба новостей».

По его словам, независимые сети вынуждены отталкиваться от тех условий рынка, в которые их загнало правительство в рамках «кабинетных разговоров»

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что разделяет опасения по поводу вероятности ухудшения качества топлива на независимых АЗС из-за роста цен.

ПромышленностьЭнергетика
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