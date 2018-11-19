Минпромторг допустил ухудшение качества топлива на независимых АЗС

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что разделяет опасения по поводу вероятности ухудшения качества топлива на независимых АЗС из-за роста цен.



«С одной стороны, мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС. Но у тех сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы не должно возникнуть», — цитирует «РИА Новости» Мантурова.

Глава ведомства также отметил, что проблемы возникали у мелких станций. В связи с этим министерство контролирует химический состав, а также вопросы, связанные с недоливом топлива системой оборотных штрафов.

«Это также накладывает определенные обязательства на компании — они будут платить оборотный штраф, а это примерно 0,5 миллиона рублей — в 10 раз больше ранее уплаченного. За первое полугодие собрали 30 миллионов рублей», — отметил Мантуров.

При этом он подчеркнул, что целью является не собрать штрафы, а «мотивировать компании на продажи качественного топлива».

Ранее эксперт заявил, что решение правительства РФ заморозить цены на бензин может привести к дефициту топлива. Подробнее — в материале «Реального времени».

