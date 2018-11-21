Ущерб аграриев от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составил 7,3 млрд рублей
Ущерб сельхозпроизводителей РФ от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составил 7,3 млрд рублей.
«По состоянию на 14 ноября 2018 года режим чрезвычайной ситуации природного характера введен на территории 27 регионов, сумма ущерба сельхозпроизводителей составила 7,3 млрд рублей», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годомПромышленностьАгропром
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