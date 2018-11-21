Ущерб аграриев от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составил 7,3 млрд рублей

Ущерб сельхозпроизводителей РФ от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составил 7,3 млрд рублей.

«По состоянию на 14 ноября 2018 года режим чрезвычайной ситуации природного характера введен на территории 27 регионов, сумма ущерба сельхозпроизводителей составила 7,3 млрд рублей», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в этом году собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом