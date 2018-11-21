Белорусские хоккеисты отныне не будут считаться легионерами в КХЛ

Белорусские хоккеисты отныне не будут считаться иностранцами в КХЛ. Об этом, со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает «Р-Спорт».

Соответствующее решение было принято на заочном заседании Совета директоров КХЛ, на котором были внесены правки в действующий регламент лиги.

Напомним, в конце июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным потребовал отменить легионерский статус белорусских спортсменов в России.

1 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что белорусские хоккеисты больше не считаются легионерами в России. Однако в начале ноября выяснилось, что изменения в правила внесены не были.