Саратов и Киров стали лидерами в рейтинге доходности и окупаемости квартир среди городов ПФО

Саратов занял первую строчку в рейтинге доходности и окупаемости квартир среди городов Приволжья.

По данным Domofond.ru, в Саратове срок окупаемости квартиры составляет в среднем 11,5 года, причем с каждым годом он снижается, а доходность растет, ее показатель — 8,73%. Второе место занимает Киров. Здесь средства, вложенные в покупку жилья, можно вернуть за 12,3 года, а доходность при этом составит 8,11%.

На третьем месте оказался Ижевск. Окупаться там квартира будет 12,4 года. Доходность от ее сдачи в аренду составит 6,4%. Квадратный метр на вторичном рынке Ижевска стоит 47,1 тысячи рублей, при этом аренда подорожала в среднем на 4%.

Добавим, окупать квартиру в Казани придется 16 лет. Это самый большой показатель в ПФО. Ко всему прочему, в Казани фиксируется и самая маленькая доходность от сдачи жилья — всего 6,16%.

Напомним, согласно рейтингу, составленному сервисом ЦИАН, кaказанский пентхаус за 119 млн рублей стал самой дорогой квартирой Приволжья.