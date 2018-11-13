Александр Свитов: «Считаю, что с задачами, которые перед собой поставил, я справился»

Фото: "Реальное время / Эрик Добролюбов

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов, пропустивший предсезонную подготовку и первую часть сезона оценил свой дебют после возвращения.

— Физическое состояние у меня более-менее нормальное. Для любого игрока тяжело играть такие игры, тем более после такого долгого перерыва. Я думаю, что с теми задачами, которые перед нами ставили, и с теми, которые я ставил для себя, справился.

— Как в целом игру оцениваете? Пропустили в большинстве, но потом перевернули игру…

— Ну после долгих перерывов всегда получаются тяжелые игры. Тем более пропустили гол в большинстве, но смогли отыграться, но забили благодаря Галиеву и выиграли.

— Провели 3 матча за «Барс». Насколько велика пропасть ВХЛ и КХЛ?

— Я бы не сказал, что это пропасть. Лига сделана все-таки больше для молодых ребят. Которые пробиваются и в первые команды, и которые дублируют игроков, если травмы. Уровень, конечно там пониже, чем в КХЛ.