В Казани выставили на продажу бывшее здание редакции газеты «Красная Татария»

В Казани бывшее здание редакции газеты «Красная Татария» на пересечении ул. Дзержинского и ул. Театральной выставили на продажу за 200 млн рублей.

Двухэтажный кирпичный дом имеет площадь 1864 кв. м. В здании недавно выполнена реконструкция, подведены все коммуникации, указано на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Здание на углу Дзержинского и Театральной — памятник республиканского значения. Дом построен в 1869 году по проекту архитектора Аникина и принадлежал коллежскому секретарю Константину Юшкову.

Объект значится в реестре Министерства культуры РТ как «Бывшее здание редакции газеты «Красная Татария», которую посетил Владимир Маяковский 20 января 1927 года». Одним из последних собственников здания было ОАО «Городская стоматология».

Ранее в Казани на продажу выставили реконструированный дом коллежского советника Сергея Дмитриевича Соловьева за 85 млн рублей.