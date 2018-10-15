В Казани реконструированный дом Соловьева выставили на продажу за 85 млн рублей

В Казани реконструированный дом коллежского советника Сергея Дмитриевича Соловьева выставили на продажу за 85 млн рублей.

Здание расположено в историческом центре столицы Татарстана на улица Ульянова-Ленина, 52, следует из сообщения, опубликованного на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.



Общая площадь объекта составляет 1 022 м². Трехэтажное здание имеет свою подземную и наземную парковки.

Ранее «Реальное время» писало, что в марте прошлого года здание уже выставлялось на продажу. Собственник дома Соловьева — компания «Арт-Строй» продавала его за 99 млн рублей.