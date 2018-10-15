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В Казани реконструированный дом Соловьева выставили на продажу за 85 млн рублей

11:59, 15.10.2018 1
В Казани реконструированный дом Соловьева выставили на продажу за 85 млн рублей
Фото: скриншот видео google.ru

В Казани реконструированный дом коллежского советника Сергея Дмитриевича Соловьева выставили на продажу за 85 млн рублей.

Здание расположено в историческом центре столицы Татарстана на улица Ульянова-Ленина, 52, следует из сообщения, опубликованного на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Общая площадь объекта составляет 1 022 м². Трехэтажное здание имеет свою подземную и наземную парковки.

Ранее «Реальное время» писало, что в марте прошлого года здание уже выставлялось на продажу. Собственник дома Соловьева — компания «Арт-Строй» продавала его за 99 млн рублей.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Андрей Шритт 12:19
    Это не дом Соловьева, а монолитный новодел под дом Соловьева обшитый пластиком
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