Главой исполкома «Единой России» в Казани стала Ольга Воронова

Руководителем исполнительного комитета казанского местного отделения партии «Единая Россия» (ЕР) назначена бывший начальник организационного управления аппарата исполкома Казани Ольга Воронова. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Распоряжение о назначении Вороновой было озвучено центральным комитетом партии на XXIX конференции Казанского местного отделения партии «Единая Россия», сообщили в мэрии Казани.

Ольга Воронова пришла на смену Наталье Гречанниковой, которая стала главой Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ.

Напомним, что в конце сентября Ольга Воронова была избрана членом Центризбиркома РТ с правом решающего голоса.