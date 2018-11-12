Новости общества

14:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главой исполкома «Единой России» в Казани стала Ольга Воронова

13:07, 12.11.2018 1
Главой исполкома «Единой России» в Казани стала Ольга Воронова
Фото: kzn.ru

Руководителем исполнительного комитета казанского местного отделения партии «Единая Россия» (ЕР) назначена бывший начальник организационного управления аппарата исполкома Казани Ольга Воронова. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Распоряжение о назначении Вороновой было озвучено центральным комитетом партии на XXIX конференции Казанского местного отделения партии «Единая Россия», сообщили в мэрии Казани.

Ольга Воронова пришла на смену Наталье Гречанниковой, которая стала главой Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ.

Напомним, что в конце сентября Ольга Воронова была избрана членом Центризбиркома РТ с правом решающего голоса.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:16
    Странно,при чём тут политическая партия и мэрия Казани.а о перестановках в справедливой России,компартии,тоже мэрия будет обьявлять
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты