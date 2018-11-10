Владимир Алекно: «Ждем Спиридонова, он больше не хочет хлопать в ладоши»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно подвел итог матча против «Белогорья», отметив, что победы в этом году стали даваться намного труднее:



— Сегодня я очень доволен после игры. В этом году как никогда видно настроение у ребят на площадке. Нам сложнее обычного даются победы. И это не связано напрямую с тем же Леоном. А то все только про него и говорили. Просто были закономерные победы. Сейчас такого нет — мы прикладываем гораздо больше усилий для достижения результата. Средний уровень команд подтянулся, я не думаю, что тот же Белгород стал слабее от ухода Мусэрского или Тетюхина. Дома они всем «попьют» крови.

Мы же боремся со своими трудностями, есть повреждения. Тот же Бутько еще не до конца восстановился. Лоран, который его подменяет, еще молод и нервничает. Нгапету нужно набрать лучшую форму. Но то, что я увидел при всех этих трудностях, мне греет душу. Играют с желанием, с сердцем.

— В технической заявке был Никита Алексеев, но в итоге в квадрате для запасных появился Алексей Спиридонов…

— Есть некоторые проблемы со спиной у Никиты. Ждем полноценного восстановления Спиридонова и его помощи команде. Он сам говорил, что не хочет больше хлопать в ладоши, а готовится приносить реальную пользу.

— Сегодня был тысячный матч «Зенита». Что значит для вас это событие?

— Это очень здорово, казанский клуб чтит свою историю. На майки как посмотрел, вспомнил, сколько фамилий только через меня прошло. Можно из этих людей банду собрать и пойти какой-нибудь замок штурмовать, — приводит слова Алекно корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня «Зенит-Казань» в матче четвертого тура Суперлиги обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:20). Эта игра стала тысячной в истории казанского клуба.

