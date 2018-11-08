В официальном списке травмированных КХЛ числятся два игрока «Ак Барса»

Континентальная хоккейная лига опубликовала список травмированных игроков, которых клубы официально внесли в лазарет.

Казанский «Ак Барс» по состоянию на 7 ноября имеет двоих хоккеистов с травмами. Это нападающий Федор Малыхин и вратарь Александр Шарыченков. На прошлой неделе из этого списка был выведен капитан команды Александр Свитов, который командирован в команду ВХЛ «Барс» для набора формы после пропуска начала сезона.

Отметим, что Малыхин не играет за казанский клуб с 24 октября, а Шарыченков — с 28 сентября. Всего в лазарете клубов КХЛ на данный момент 51 игрок. Больше всего травмированных хоккеистов у ХК «Сочи» — семь человек.