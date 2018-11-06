Цены на бензин выросли на 9,3% с начала года — Росстат

Средние розничные цены на бензин в России в октябре выросли на 0,4% по сравнению с сентябрем.

При этом по итогам десяти месяцев, с января по октябрь, рост составил 9,3%, следует из данных Росстата.

Отмечается, что цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета — с середины апреля бензин в рознице в среднем стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей.



Напомним, в конце октября правительство договорилось с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года. Эксперты считают, что, несмотря на это, бензин для потребителей подорожает.