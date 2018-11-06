Владислав Третьяк отказался от участия в выборах президента IIHF

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не будет выдвигать кандидатуру на выборы президента Международной федерации хоккея (IIHF) в 2020 году. Напомним, что экс-хоккеист сборной СССР является членом совета IIHF. Избираться президентом IIHF может только член совета организации.



«Подавать заявку не собирался и не буду. Считаю, что это решение (Фазеля не переизбираться) — большая потеря для международной федерации. Я ему говорил, что он должен был довести дело до Олимпиады в Пекине, однако это его личное решение. Не знаю, кто пойдет на выборы, но точно не я», — сказал Третьяк.

Напомним, нынешний президент IIHF Рене Фазель сообщил, что не собирается вновь переизбираться на этот пост. Швейцарец руководит федерацией с 1994 года.