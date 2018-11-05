США назвали восемь стран, выведенных из-под санкций против Ирана на 180 дней

США назвали восемь стран и территорий, выведенных из-под антииранских санкций на 180 дней.



«США сделают исключение [в рамках антииранских санкций] в отношении Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев», — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Из-под антииранских санкции также вывели АЭС «Бушер» и два других ядерных проекта в стране, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что США выведут из-под действия антииранских санкций восемь стран на 180 дней без возможности продления этого срока. Ограничительные меры вступили в силу сегодня, 5 ноября.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна продолжит продавать нефть, несмотря на введение американских санкций.