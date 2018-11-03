Следствие попросило арестовать знакомого с архангельским террористом подростка из Москвы

Следствие ходатайствует перед судом об аресте 14-летнего школьника из Москвы, который связывался с подростком, устроившим теракт в здании УФСБ в Архангельске. Московского подростка подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ).



«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть на два месяца», — передает ТАСС со ссылкой на представителя Пресненского суда Москвы.

Он отметил, что судебное заседание пройдет в ближайшее время. Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Напомним, сотрудники ФСБ обнаружили соратника подростка, устроившего накануне теракт возле здания управления ФСБ в Архангельской области, накануне. Чекисты нашли в комнате подростка готовое к использованию самодельное взрывное устройство.