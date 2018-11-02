Гендиректор Apple назвал Россию слабым рынком для компании

Глава корпорации Apple Тим Кук причислил Россию к слабым рынкам для своей продукции.

Кук заявил, что компания «наблюдает некоторые макроэкономические слабые места в ряде стран с формирующимися рынками». К таким регионам он причислил Россию, Бразилию, Индию и Турцию, сообщает Reuters.

Накануне Apple опубликовала отчет по итогам заключительного квартала прошлого финансового года, отчитавшись о рекордной выручке в размере $62,9 млрд. Это примерно на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Apple представила новые модели ноутбука MacBook Air, компьютера Mac Mini и iPad Pro.