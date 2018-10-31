Рене Фазель покинет пост президента ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель решил не переизбираться на новый срок.

«Я принял окончательное решение — я не пойду на новый срок. Мне уже будет 70 лет, думаю, правильное время, чтобы закончить. Что касается преемника, то посмотрим. Есть еще время», — сказал Фазель.

Срок полномочий Фазеля на посту президента ИИХФ истекает в 2020 году, после чего пройдут выборы нового президента IIHF на конгрессе в Швейцарии во время проведения чемпионата мира.

Отметим, что Фазель является бессменным президентом IIHF с 1994 года.