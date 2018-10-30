«Юлаевцы» Кадейкин и Хохряков вызваны на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

В число сборников попали нападающие уфимского «Салавата Юлаева» — Александр Кадейкин и Петр Хохряков. Помимо них вызван воспитанник уфимского хоккея, старший брат вратаря «Тампы» Алексей Василевский, защитник ныне выступает в составе лидера Восточной Конференции КХЛ екатеринбургского «Автомобилиста».

Илья Воробьев сделал ставку на представителей СКА и ЦСКА, которых по семь человек от каждого из армейских клубов. В тренерском штабе россиян также старший тренер Алексей Жамнов, тренер Анвар Гатиятулин, тренер вратарей Рашит Давыдов.

