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Первые «Авангарды» заступят на боевое дежурство до конца 2019 года — СМИ

13:52, 29.10.2018
Первые «Авангарды» заступят на боевое дежурство до конца 2019 года — СМИ
Фото: скриншот

Российские комплексы «Авангард» с баллистическими ракетами и гиперзвуковым боевым блоком заступят на боевое дежурство до конца 2019 года.

«Директивный срок постановки головного полка на боевое дежурство — конец 2019 года. Первоначально в составе полка будет как минимум два комплекса, но в последующем их количество возрастет до штатной численности — шести», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что госпрограммой вооружения до 2027 года предусмотрено развертывание двух ракетных полков с такими комплексами.

Ранее сообщалось, что разведка США нашла у России проблемы с производством «Авангарда». Отмечалось, что Москва не смогла наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия, в том числе ракет «Авангард» и «Кинжал» из-за отсутствия компонентов из углеволокна.

ПромышленностьОПК
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