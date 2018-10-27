Сергей Рыжиков: «Самара точно не на своем месте, мы должны быть выше»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в интервью клубному телевидению поделился впечатлениями от игры команды в нынешнем сезоне:

«Дай бог, чтобы мы показывали то, что требует тренер, чтобы радовали болельщиков, но я знаю одно, что Самара точно не на своем месте по нашему составу, вниманию со стороны области, губернатора. Я думаю, что мы должны быть выше, команда оправдает доверие болельщиков, фанатов», — сказал Рыжиков.

Напомним, после 11 туров самарцы с 11 очками располагаются на 13-м месте в турнирной таблице. В понедельник, 29 октября, «Крылья Советов» примут лидера чемпионата — питерский «Зенит».