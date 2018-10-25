Молодежь «Салавата Юлаева» вызвана в сборную

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал список кандидатов на участие в CIBC Canada Russia Series — ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Суперсерия пройдет с 5 по 15 ноября. В тренировочном сборе на базе УТЦ «Новогорск» примут участие 28 хоккеистов, среди которых сразу четыре игрока системы ХК «Салават Юлаев». Шанс проявить себя получат: вратарь Даниил Тарасов, защитники Александр Ляхов и Марк Рубинчик, а также нападающий Павел Шэн.