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Молодежь «Салавата Юлаева» вызвана в сборную

11:24, 25.10.2018
Молодежь «Салавата Юлаева» вызвана в сборную

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назвал список кандидатов на участие в CIBC Canada Russia Series — ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Суперсерия пройдет с 5 по 15 ноября. В тренировочном сборе на базе УТЦ «Новогорск» примут участие 28 хоккеистов, среди которых сразу четыре игрока системы ХК «Салават Юлаев». Шанс проявить себя получат: вратарь Даниил Тарасов, защитники Александр Ляхов и Марк Рубинчик, а также нападающий Павел Шэн.

СпортХоккей Башкортостан
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