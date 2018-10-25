Россия и Китай прослушивают звонки Трампа — СМИ

Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа. При этом российские шпионы прослушивают американского лидера «реже и аккуратнее».



По информации The New York Times, американская разведка выяснила, что шпионы часто слушают, как Трамп «сплетничает» по своему iPhone со «старыми друзьями». Помощники президента рекомендовали ему не использовать личный телефон из соображений безопасности, но Трамп продолжает это делать.

Отмечается, что китайские шпионы из разговоров Трампа узнают, как он думает, какие аргументы его убеждают и к кому он прислушивается. Российские шпионы подслушивают Трампа реже. По одной из версий, это связано с «явной близостью» Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США запретило госорганам использовать ПО от «Лаборатории Касперского» по соображениям безопасности. Спецслужбы считают, что компания может использовать программы для кибершпионажа в пользу российского правительства.

