«ВКонтакте» начал блокировать группы, посвященные керченскому стрелку

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«ВКонтакте» начал блокировать группы, которые посвящены Владиславу Рослякову, напавшему на колледж в Керчи.

Как передает «Политика сегодня», еще утром в среду, 24 октября, в соцсети было шесть открытых и закрытых сообществ. В них состояло несколько сотен человек. На 14.00 осталось четыре. Самая многочисленная группа называлась «Владислав Росляков (рейх)».

По словам пользователей в других сообществах, в этой группе публиковали много эксклюзивных фотографий. Также они просили создать новое сообщество, но на этот раз закрытое. Оно появилось через час после закрытия прежнего.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить информацию, побуждающую детей к убийствам.