В России хотят запретить информацию, побуждающую детей к убийствам

Минпросвещения России разработало законопроект, согласно которому устанавливаются дополнительные ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних.

Документом предлагается запретить «информацию, склоняющую или иным способом побуждающую» детей к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц».

Сейчас законодательство запрещает распространение информации, побуждающей детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству.



Как отмечает «Медиазона», карточка законопроекта была создана 4 октября — еще до трагедии в Керчи.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.