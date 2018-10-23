Гол Кадейкина из «Салавата Юлаева» — лучший на прошлой неделе в КХЛ

Гол нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина признан лучшим на седьмой неделе чемпионата Континентальной хоккейной лиги 11 сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, Кадейкин стал автором единственного гола в основное время в ворота магнитогорского «Металлурга» в гостевой встрече уфимцев. Тот поединок выиграли «юлаевцы» в овертайме благодаря не менее красивому голу Филипа Ларсена в «девятку», который в хит-парад недели не вошел.

Кадейкин исполнил импровизированный буллит, убежав с центра поля, обманным движением отвлек внимание Кошечкина и поймал его на противоходе — шайба прошла между щитков вратаря сборной России.



