В Пермь привезут два китайских электробуса для тестирования в уральском климате

Власти Пермского края подписали меморандум с китайской компанией Roshow Technology Co., Ltd о передаче двух электробусов в Пермь.

Глава компании Юн Лу отметил, что Пермь выбрана в качестве места для бесплатного тестирования из-за погодных условий. По его словам, пермский климат схож с климатом других крупных городов России, поэтому техника будет проверяться сразу для нескольких регионов страны.

По итогам теста власти края обсудят дальнейшее сотрудничество с предприятием, в том числе, по сборке электробусов в Перми. Тестирование электробусов займет не менее двух месяцев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Добавим, компания Roshow Group является одним из лидеров на рынке Китая по производству электрических автотранспортных средств: легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы.

Напомним, ранее стало известно, что городские власти в начале октября протестируют на дорогах Перми электрический автобус компании «Волгабас».