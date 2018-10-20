Глава Apple призвал Bloomberg удалить статью о шпионских чипах

Генеральный директор Apple Тим Кук потребовал от Bloomberg отозвать статью о том, что в материнских платах для серверов компании, произведенных в Китае, были обнаружены шпионские микрочипы. Материал был опубликован 4 октября.

«В их истории про Apple нет правды. По-хорошему, они должны ее отозвать», — отметил он в интервью изданию BuzzFeed.

Кук подчеркнул, что сотрудники компании обыскали все оборудование и не нашли подтверждения фактам, описанным в статье.

«Мы перевернули с ног на голову всю компанию, проверили электронную почту, записи центра обработки данных, финансовые записи и записи отгрузки, но каждый раз приходили к одному и тому же выводу: этого [установки микрочипов-шпионов] не было», — заключил глава Apple.



Ранее производитель микропроцессоров Qualcomm обвинил корпорацию Apple в краже технологии и передаче ее компании Intel.