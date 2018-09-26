Apple обвинили в краже технологии в пользу Intel
Производитель микропроцессоров Qualcomm обвинил корпорацию Apple в краже технологии и передаче ее компании Intel.
Заявление было подано 24 сентября в окружной суд Сан-Диего (штат Калифорния), передает Cnet.com.
Ранее Qualcomm поставлял для Apple чипы для модемов iPhone, позволявших подключаться к беспроводным сетям. Позже «яблочники» перешли на микропроцессоры от Intel. В связи с этим в Qualcomm считают, что Apple незаконно предоставляла ее наработки Intel для улучшения работы процессоров.
Напомним, что в январе этого года Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 миллиард евро за подкуп Apple.Технологии
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