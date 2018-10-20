Подлодка «Казань» поступит в состав ВМФ в 2019 году

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Атомные подлодки «Казань» и «Князь Владимир» поступят в состав ВМФ в 2019 году. В настоящее время крейсера проходят испытания.



«В соответствии с параметрами Государственной программы вооружений, АО «ПО Севмаш» осуществляет серийное строительство перспективных АПЛ проектов «Борей-А» и «Ясень-М». Головные крейсера данных проектов «Князь Владимир» и «Казань» в настоящее время проходят испытания и в 2019 году должны поступить в состав ВМФ РФ», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в Сети появился видеоролик первого выхода атомной подлодки «Казань» в море с экипажем. Напомним, 24 сентября атомная подлодка «Казань» вышла в море на заводе «Севмаш».

СМИ уже назвали подлодку самым грозным противником флота США и причислили ее к самым опасным в мире.

