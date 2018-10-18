Число погибших при нападении на колледж в Керчи увеличилось до 20

Число жертв стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже увеличилось до 20.

«Погибших — 20 человек», — сказал замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.



По его словам, имена погибших известны, все 20 человек опознаны.

«В числе погибших — 15 студентов, шестеро из которых — несовершеннолетние, а также пять взрослых — это сотрудники учреждения», — цитирует Мельгазиева ТАСС.



Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. Он устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей. Ранее сообщалось о гибели 19 человек.

Изначально уголовное дело было возбуждено о теракте, однако позднее Следком переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц. С сегодняшнего дня в Крыму объявлен трехдневный траур.