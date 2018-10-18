Сторонники ИГ в Сирии захватили 700 заложников, в том числе европейцев

Более 700 заложников, среди которых есть граждане европейских стран, находятся в плену у запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.



«Среди заложников ИГИЛ в этом районе находятся уже более 700 человек, в том числе граждане западно-европейских и других государств», — передает «Интерфакс» со ссылкой на российский военно-дипломатический источник.

Ранее боевики ИГ совершили нападение в Сирии на террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшее «Джабхат ан-Нусры», запрещено в РФ) и захватили два баллона с хлором.

В сентябре сообщилось, что организация «Белые каски» и террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии во время съемок постановочной химической атаки собираются применить реальные отравляющие вещества на основе хлора.

